Dortmund-Celtic, la coreografia giallonera: “Uefa mafia”

CalcioWeb

E’ in corso Borussia Dortmund-Celtic, sfida valevole per la 2ª giornata di Champions League. Il primo tempo ha regalato grandi emozioni e la sfida è sul 5-1 nei minuti finali del primo tempo. Le reti dei padroni di casa sono state realizzate da Emre Can, la tripletta di Adeyemi, poi Guirassy.

La partita è salita alla ribalta anche per la coreografia sventolata dai padroni di casa prima dell’ingresso in campo delle squadre: “Uefa mafia”, si legge. “Non ti importa dello sport, solo del denaro”, è invece lo striscione esposto dai tifosi nella parte inferiore della coreografia.