Fattore Campo, una nuova area sport a Palermo: presenti due calciatori rosanero | FOTO

È stata una giornata speciale quella organizzata da BKT, Title Sponsor della Serie BKT da sei anni, per celebrare l’inaugurazione del quarto progetto vincitore dell’iniziativa di Responsabilitm Sociale d’Impresa Fattore Campo, che ha come obiettivo quello di donare nuovi spazi di gioco nelle città protagoniste della Serie BKT.

Durante ogni stagione calcistica, i tifosi hanno la possibilità di giocare a un campionato parallelo a quello giocato dalla propria squadra del cuore. BKTpremia è infatti il concorso ufficiale della Serie BKT che permette di aggiudicarsi numerosi premi, tra cui maglie e palloni ufficiali. Più si gioca, più sono i punti accumulati per la classifica speciale di Fattore Campo, che a fine anno decreterm le squadre vincitrici.

Giunto quest’anno alla sua quarta edizione, Fattore Campo sta assumendo sempre più rilevanza nel panorama calcistico italiano, grazie all’impegno concreto di BKT nei confronti dei progetti vincitori. Nel corso degli anni, l’azienda leader nella produzione di pneumatici Off-Highway ha finanziato la riqualificazione di un campo di calcetto nella “Zona 167” a Lecce, un parco polivalente e inclusivo a Cosenza e un’area dedicata al calisthenics a Como.

A questi si è aggiunto il nuovissimo campo da calcio a cinque inaugurato allo Sperone di Palermo, città vincitrice della stagione 2022-2023, che sorge all’interno dell’impianto sportivo Valentino Renda, spesso al centro di iniziative rivolte ai giovani delle scuole locali e dei quartieri più difficili. Il progetto da poco concluso ha portato alla realizzazione di una moderna pavimentazione in erba sintetica, alla tracciatura delle linee di demarcazione e alla collocazione di nuove porte da calcio.

Un segnale di continuità che conferma la sinergia tra BKT e la Lega Nazionale Professionisti Serie B, oltre all’impegno dell’amministrazione comunale di Palermo, che insieme hanno provveduto a posizionare una nuova recinzione e a ripristinare tutto l’impianto di illuminazione. Fondamentale anche il sostegno del Palermo FC, a dimostrazione della forte attenzione che la societm ripone nel sociale dopo il lancio del progetto di responsabilitm sociale “City in the community” con il City Football Group.

Per BKT è importante essere presente sul territorio attraverso iniziative che lasciano il segno e che vanno oltre la rigenerazione urbana. È così che, in accordo con il Comune di Palermo, ha deciso di offrire alle scuole limitrofe, ma non solo, la possibilità di utilizzare gratuitamente il nuovo campo sportivo durante determinate fasce orarie della mattina. Un’iniziativa in linea con i valori di BKT e con la mission aziendale: Fattore Campo promuove la socialità, l’inclusione e l’attività sportiva all’interno dei percorsi di formazione scolastica come volano di una vita sana, equilibrata e promotore di un cambiamento positivo.

Oltre ad aver finanziato il progetto di riqualificazione, BKT ha voluto dare un supporto concreto ed entrare nel tessuto sociale delle comunità della Serie BKT, regalando ai partecipanti una giornata di festa, inclusione e aggregazione. È così che ha organizzato un pomeriggio all’insegna del divertimento e della sportività invitando, oltre a tutta la cittadinanza, anche i giovani calciatori della scuola calcio del Palermo FC, i ragazzi del progetto Rete SAI di Palermo e del vicino Istituto Comprensivo Sperone, guidato dalla preside Antonella Di Bartolo, presente all’evento.

Al taglio del nastro ha fatto seguito un momento dedicato al gioco: i ragazzi sono scesi in campo con partitelle e giochi di abilità organizzati dalla squadra di calcio a cinque del progetto Rete SAI, giunta fino alle finali del Torneo “Rete! Refugee Teams 2024”, e un quadrangolare tra pulcini della società rosanero e gli alunni dell’Istituto. A corredare il tutto, è stata inoltre allestita una postazione per la merenda, con regalo di gadget BKT, per condividere lo spirito festoso dell’iniziativa.

Tra i momenti più entusiasmanti della giornata, anche quello che ha visto i calciatori del Palermo FC, Francesco Di Mariano, attaccante e nipote del grande Antonio Schillaci, insieme al portiere palermitano Manfredi Nespola, presenziare all’evento per consegnare e firmare i palloni BKT ed essere a disposizione di tutti i presenti per foto e autografi.

E in occasione del prossimo match Palermo-Salernitana, BKT renderà omaggio all’ex attaccante sottolineando al tempo stesso l’impegno sociale di Totò Schillaci che ha portato alla realizzazione di un centro sportivo dedicato ai ragazzi dei quartieri più difficili di Palermo. Una visione condivisa da BKT, che lo ricorderà insieme al Palermo FC, invitando circa 50 ospiti provenienti da Rete Sai e dall’Istituto Comprensivo Sperone ad assistere alla partita. Durante l’ingresso delle squadre i ragazzi che accompagneranno i calciatori, che saranno gli stessi che hanno inaugurato il campo questo pomeriggio, indosseranno una maglia numero 19 con stampata una grafica speciale dedicata a Totò.

Presenti durante il taglio del nastro l’Assessore allo sport, agli impianti sportivi e al turismo Alessandro Anello, la Managing Director di BKT Europe Lucia Salmaso, oltre al Palermo FC il responsabile area comunicazione Gaetano Lombardo, insieme al coordinatore del settore giovanile Fabrizio Giambona e al museum manager Giovanni Tarantino e infine Guido Surci, Managing Director di Havas Play, agenzia che accompagna il percorso di BKT nel mondo dello sport sin dal suo arrivo in Italia. Moderatore d’eccezione il comico satirico palermitano Stefano Piazza.

Le dichiarazioni

Lucia Salmaso, Managing Director di BKT Europe: “l’inaugurazione di questo nuovo progetto firmato ‘Fattore Campo’ è una conferma dell’impegno concreto che BKT ripone nei confronti delle realtà locali, specialmente quelle meno avvantaggiate, e della volontà di rendere lo sport accessibile e inclusivo a chiunque. Il nuovo campo inaugurato a Palermo persegue proprio questo obiettivo: dare a tutti la possibilità di godere di un nuovo spazio destinato al gioco, al tempo libero e alla convivialità”.

Mauro BalaĒa, presidente LNPB: “la rinnovata partnership con BKT, che desidero ringraziare, ha portato ad un altro importante tassello di inclusione e sensibilità sociale. La realizzazione di una nuova area sportiva a Palermo rappresenta l’impegno attivo e concreto del fare squadra attraverso l’amministrazione comunale, la società rosanero, BKT e la Lega B. Un’unione d’intenti e di valori che ha permesso di conseguire un risultato prestigioso per la città siciliana, offrendo a molti giovani del luogo e non solo spazi sportivi e ricreativi”.

Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, e Alessandro Anello, assessore al turismo e allo sport: “per il Comune di Palermo è stata un’opportunità strategica e affascinante poter collaborare con BKT, Title Sponsor della Serie BKT, al progetto ‘Fattore Campo’. Siamo convinti che quella portata a termine oggi non sia solo la conclusione di un’opera infrastrutturale, ma anche un’operazione che coniuga due elementi fondamentali come lo sport e il sociale. Due temi sui quali l’amministrazione comunale tiene in modo particolare. Siamo soddisfatti che questa iniziativa abbia coinvolto in modo concreto anche una grande realtà per la città come il Palermo FC ed esprimiamo il nostro sentito ringraziamento alla società rosanero e a BKT per la sensibilità e la disponibilità dimostrata”.

Giovanni Gardini, amministratore delegato del Palermo FC: “da sempre il Palermo è impegnato nel canalizzare la passione dei propri tifosi e la propria responsabilità sociale come Club verso le istanze della città. Il territorio ha bisogno di energie e risorse, e la missione del Palermo e di tutto il City Football Group di cui facciamo parte, a livello internazionale, è quella di migliorare la vita delle persone attraverso il calcio, che deve sempre più essere uno strumento di sviluppo collettivo e costruzione di comunità virtuose. Fattore Campo è un esempio perfetto di come tutto questo può diventare realtà”.

Guido Surci, Managing Director di Havas Play: “siamo orgogliosi di supportare, ancora una volta, un progetto di grande valore come quello di Fattore Campo. Grazie alla sinergia con BKT, continuiamo a promuovere la riqualificazione di spazi sportivi e sociali, e dimostrare sempre di più che lo sport è fondamentale per la crescita personale dei ragazzi. Havas Play è fiera di accompagnare BKT in questo percorso e lo è ancora di più quando, vedendo l’unione di intenti di tutte le parti coinvolte, si creano relazioni sane che generano un impatto positivo nelle comunità locali”.