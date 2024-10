Genoa, Gilardino a rischio esonero? La situazione e il sostituto

CalcioWeb

La pesante sconfitta nella 7ª giornata del campionato di Serie A potrebbe portare pesanti conseguenze in casa Genoa. Il club rossoblù è stato quasi umiliato dall’Atalanta con il netto risultato di 5-1. Il grande protagonista è stato l’ex Retegui, autore di una tripletta. Le altre reti sono state siglate da Ederson e De Roon.

La posizione di classifica in casa Genoa è delicatissima: in 7 partite la squadra di Gilardino ha collezionato appena 5 punti, frutto di 1 vittoria, due pareggi e 4 sconfitte. La squadra occupa la terzultima posizione e la situazione potrebbe addirittura peggiorare dopo la gara del Monza.

La posizione di Gilardino e il primo nome

La posizione di Alberto Gilardino è inevitabilmente sotto osservazione ma un ribaltone immediato sembra da escludere. La dirigenza potrebbe concedere un’altra possibilità all’ex attaccante nella sfida dopo la sosta contro il Bologna.

Alberto Gilardino non è sicuramente il principale responsabile delle difficoltà di questa parte di stagione: la rosa è stata rivoluzionata e in particolar modo le partenza di Retegui e Gudmundsson non sono state pienamente rimpiazzate. Nelle ultime ore è tornato d’attualità il nome di Fabio Cannavaro, reduce dall’esperienza all’Udinese. Il nome dell’ex difensore è caldo anche per Monza e Lecce, altre due soluzioni in bilico.