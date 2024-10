MotoGP, Bagnaia vince il GP del Giappone: Martin recupera fino al 2º posto | CLASSIFICA

CalcioWeb

Una gara spettacolare a Motegi, ma non per i sorpassi, quanto per il ritmo gara spaziale. Bagnaia si è messo subito in testa al GP del Giappone, Martin approfittando della mischia e della caduta di Acosta è riuscito a mettersi a ruota dopo pochissimo tempo. Da qui hanno iniziato a martellare un ritmo insostenibile per chiunque altro, un po’ guadagnava uno, un po’ l’altro, alla fine la differenza l’hanno fatta i primi giri, dove Pecco aveva messo 1 secondo di vantaggio sul rivale.

Ora la classifica dice -10 punti di Bagnaia su Martin, ancora mancano 4 weekend, 8 gare e un mondiale, a parere di chi scrive, più emozionante dell’anno scorso. Guadagna il terzo gradino del podio Marquez, dopo un duello sul cronometro con Bastianini.

È dominio Ducati nelle prime 5 posizioni, interrotto da Binder, che ha concluso davanti a Bezzecchi e Diggia sulle due VR46. Il tutto in casa Honda.

La classifica piloti dopo il GP del Giappone

Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 392 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 382 Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 313 Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 311 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 183 Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 181 Maverick Viñales (Aprilia Racing) 162 Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 136 Fabio Di Giannantonio (VR46 Team Ducati) 134 Marco Bezzecchi (VR46 Team Ducati) 134 Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 134 Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) 124 Fabio Quartararo (Monster Yamaha Team) 86 Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) 71 Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 66 Raul Fernandez (Trackhouse Racing) 56 Johann Zarco (Honda LCR) 36 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 28 Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing) 20 Joan Mir (Repsol Honda Team) 20 Alex Rins (Monster Yamaha Team) 20 Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) 12 Daniel Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) 7 Luca Marini (Repsol Honda Team) 7 Stefan Bradl (HRC Test Team) 2