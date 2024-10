CalcioWeb

Dopo l’infortunio di Zielinski, l’Inter di Simone Inzaghi perde anche Kristjan Asllani per infortunio. Il centrocampista albanese non partirà con il resto della squadra per la trasferta che vedrà i nerazzurri in campo domani sera alle 20,45 allo stadio Olimpico contro la Roma.

Asllani che ha subito un colpo nell’allenamento di ieri, rimarrà a Milano per recuperare in vista dei prossimi impegni che aspettano la formazione di Simone Inzaghi.