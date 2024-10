Inter, infortunio per Carlos Augusto: l’esito degli esami ed i tempi di recupero

CalcioWeb

L’Inter continua a dover fare i conti con gli infortuni in queste settimane. L’esterno nerazzurro, Carlos Augusto, si è sottoposto agli esami dopo l’infortunio in Champions contro lo Young Boys.

“Carlos Augusto si è sottoposto a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo l’infortunio di mercoledì contro lo Young Boys – si legge in una nota sui canali ufficiali dell’Inter – Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”.

Lo stop quindi non sarà inferiore alle due settimane e proprio per questo motivo il rientro in campo del brasiliano avverrà soltanto dopo la sosta per le Nazionali di novembre, con l’Inter che sarà impegnata sul campo del Verona sabato 23 novembre alle ore 15.