Inter, il prefetto di Milano vieta striscione Curva Nord: il motivo

Dopo gli arresti che hanno colpito il mondo del tifo organizzato di Inter e Milan si passa a un nuovo corso. Il prefetto di Milano ha bandito lo striscione identificativo dei tifosi interisti “Curva Nord Milano“.

Lo striscione della Curva, come riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera-Milano, identifica, secondo la Procura di Milano, una “associazione per delinquere aggravata dall’agevolazione mafiosa” e non un semplice gruppo di tifosi. Ed è per questo motivo che è stato deciso di vietare l’esposizione dello storico striscione, che richiama inevitabilmente il gruppo Beretta-Ferdico-Bellocco già a partire dal 27 ottobre, giorno in cui l’Inter sfiderà la Juventus.

Non verrà quindi più sventolato alcun vessillo della Curva Nord, al suo posto uno nuovo che riporterà la scritta “1969. Uniti, fieri, mai domi”. A fine campionato, poi, si valuterà, anche in concerto con la Questura, il ritorno al passato con l’esposizione dei vessilli dei vecchi gruppi.