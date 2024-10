Inter-Torino, espulsione Maripan: follia del granata | VIDEO

CalcioWeb

Inter e Torino sono in campo per la partita della 7ª giornata del campionato di Serie A con i campioni d’Italia in carica chiamati a rispondere alla vittoria del Napoli e al rendimento importante della squadra di Conte.

La gara non si sblocca nei primi 20 minuti, poi arriva la svolta: il calciatore granata Maripan è stato autore di un intervento folle sull’avversario Thuram. Il provvedimento dell’arbitro è stato inevitabile dopo un controllo al Var: il cartellino rosso. Poi il vantaggio di testa dello stesso Thuram.

Guillermo Maripán red card 🟥pic.twitter.com/86qNfpHsnM — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 5, 2024