Italia-Belgio all’Olimpico, Spalletti: “Partita spartiacque e sul Mondiale…”

Dopo aver battuto Francia e Israele, l’Italia di Luciano Spalletti, scenderà in campo stasera alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio nella terza giornata della fase a gironi di Nations League. Naturalmente l’obiettivo di mister Spalletti, è confermarsi in testa alla classifica e ipotecare la qualificazione ai quarti di finale.

“In questi giorni ho visto le stesse cose di settembre, anzi rafforzate nei ragazzi che sono tornati. Questo gruppo lascia ben sperare su quello che sarà il nostro futuro, specialmente per il modo di stare insieme, essere amici e volersi aiutare nel fare le cose.

Questo lo si vede anche nella vita normale – ha dichiarato Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Belgio – Io sono fiducioso per quello che possono fare questi ragazzi. Li ho trovati carichi di energia e di voglia. Ho avuto modo di pensare, ci sono settimane che passano in un attimo e ore che non passano mai nel calcio. Ora però ho la sensazione di avere a che fare con ragazzi che vogliono far conoscere le loro qualità.

È corretto definirla una partita spartiacque perché per noi vincerla vorrebbe dire molte cose. Ci permetterebbe di consolidare quello che abbiamo visto fino a questo momento e di fare tutte le cose un po’ più tranquillamente.

Il Mondiale lo sentiamo come un obbligo: è quello che ha determinato la nostra storia e fatto felice moltissime persone. Partecipare per noi è veramente importante – ha concluso Spalletti – ma non deve diventare un’ossessione o una pressione. Con questo gruppo dobbiamo fare delle esperienze, ma siamo sulla buona strada.”