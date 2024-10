Juventus ko contro lo Stoccarda, Motta senza giri di parole: “la responsabilità è mia”

CalcioWeb

La Juventus, nella giornata di ieri, ha subito la prima sconfitta stagionale contro lo Stoccarda nel match valido per la terza giornata di Champions League.

“Perdere da sempre fastidio e non piace a nessuno. A questo livello dobbiamo digerirlo il prima possibile, si soffre una notte, magari un giorno, poi si va avanti. La partita è stata complicata dal primo minuto – ha dichiarato Thiago Motta – Abbiamo affrontato una squadra che gioca bene a calcio. Noi abbiamo sofferto in prima pressione, loro sono scappati col difensore di destra o con i due di sinistra.

Quanto ti abbassi diventa difficile e noi abbiamo subito il loro gioco in gran parte del tempo. Abbiamo faticato ad uscire da dietro e quando eravamo alti loro si abbassano bene. Nella fase offensiva – ha continuato il mister – dobbiamo fare meglio per competere contro una squadra come lo Stoccarda, ma va fatta un’analisi più completa: abbiamo lasciato il controllo allo Stoccarda e quando recuperi la palla in condizioni precarie non sei nella migliore condizione per attaccarli.

Abbiamo avuto difficoltà nella costruzione dal basso, dobbiamo migliorare tantissimo in entrambe le fasi di gioco. E’ grandissima responsabilità mia per quanto accaduto – ha concluso Motta – Bisogna fare i complimenti a loro, hanno meritato la vittoria, bisogna accettare la sconfitta, andare avanti e pensare alla prossima partita.”