Juventus, Koopmeiners ha recuperato? La risposta di Thiago Motta in conferenza

Alla vigilia di Juventus-Parma, valevole per la 10ª giornata di Serie A, Thiago Motta ha analizzato la sfida durante la consueta conferenza stampa pre-partita.

Motta ha sottolineato l’importanza di ottenere tre punti fondamentali per rimanere attaccati alla vetta della classifica: “Come sempre, contro il Parma sarà una partita diversa dalle altre; ogni gara è una cosa a sé. Dobbiamo fare bene in tutte le fasi per alzare la probabilità di ottenere un risultato positivo.”

Il tecnico ha parlato della necessità di mantenere la continuità e di migliorare le prestazioni in tutte le fasi del gioco: “Tutto quello fatto in modo positivo va continuato, quello da migliorare invece va migliorato. La testa è al 200% al Parma, squadra complicata da affrontare come tutte quelle della Serie A.”

L’allenatore della Juventus ha anche annunciato il recupero di Koopmeiners: “Recupereremo soltanto Koopmeiners. Vedremo domani se giocherà dall’inizio, in corso di gara oppure se sarà soltanto con noi in panchina.”

Milan-Napoli? Non la guarderò. Farò cena a casa con la mia famiglia, approfitterò di questo bel momento – ha concluso Motta – Il Milan è ancora lontano, il Napoli l’abbiamo già affrontato quindi no, non guarderò la partita di stasera“.