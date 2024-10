Juventus, Thiago Motta: “con la Lazio ecco quello che voglio”

CalcioWeb

In vista della sfida della Juventus contro la Lazio, Thiago Motta ha presentato la partita contro la squadra di Baroni nella consueta conferenza stampa della vigilia, esprimendo fiducia nonostante i numerosi assenti.

“Ho visto tutti molto bene. Abbiamo fatto un ottimo allenamento, saremo pronti. Voglio vedere la prestazione – ha dichiarato il tecnico della Juventus – perché quella porta al risultato. Non voglio la prestazione solo per estetica, non l’ho mai voluto. Credo ciecamente che la squadra che gioca bene abbia più probabilità di vincere. Per giocare bene intendo molte cose: difendersi bene, pressare bene l’avversario nella prima pressione, avendo umiltà, generosità, per poi andare avanti a pressare. Attaccare gli spazi che dobbiamo attaccare, avere voglia di attaccare l’area avversaria per fare gol. Tante cose fatte bene per avere più probabilità di vincere.”

Tante defezioni per Thiago Motta, tra cui quella di Koopmeiners: “Non so chi giocherà al suo posto, dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Douglas Luiz quando ha giocato ha fatto bene, anche se poteva sicuramente fare meglio. Le difficoltà servono per vedere la reazione di un giocatore e di una persona, io da lui ho visto una reazione straordinaria. Non si è mai fermato anche di fronte a qualche situazione fisica particolare, continua a lavorare e a mettere la sua creatività nel gioco.

Adzic l’ho visto bene, mi piace la sua postura aperta. L’ho visto tanto in allenamento ed è un grande giocatore, sicuramente ha meno responsabilità di altri in rosa. Può fare il centrocampista, il trequartista, forse un po’ l’esterno. Sono sicuro che ci darà una grande mano quando sarà chiamato a scendere in campo.”