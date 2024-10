Juventus, Thiago Motta in conferenza: l’infortunio di Bremer, il Cagliari e il rientro di Pogba

CalcioWeb

E’ vigilia di campionato in casa Juventus. I bianconeri sono reduci dalla bella vittoria in Champions contro il Lipsia e sono in campo per preparare il lunch match contro il Cagliari. Il tecnico Thiago Motta si è presentato ai microfoni dei giornalisti.

“Bremer è importante, mi dispiace tantissimo per il ragazzo anche a livello umano: sappiamo il suo valore, ma adesso dovremo dare tutti qualcosa in più”: così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, commenta il terribile infortunio al ginocchio di cui è stato vittima il difensore.

“Fosse stato un altro compagno a fermarsi, Gleison avrebbe preso la responsabilità di dare di più – aggiunge l’allenatore sul brasiliano – e lo faremo per lui: deve stare calmo, accettare la difficoltà e già l’ho visto meglio, ora deve pensare già all’operazione e alla riabilitazione”.

Pogba e il prossimo avversario

“A Lipsia è stata una bella serata, abbiamo avuto l’atteggiamento giusto. La squadra sta molto bene, fisicamente e mentalmente, anche perché le vittorie aiutano nel lavoro. E’ stato tutto bello – continua l’allenatore bianconero – ma adesso dobbiamo metterci un punto e pensare solo al Cagliari.

Giocheremo con il nostro pubblico e in un bell’ambiente. Siamo tutti concentrati per questa gara perché la prossima è sempre la più importante, dovremo dare qualcosa in più per arrivare a un risultato positivo”.

Infine sul rientro di Pogba dopo la riduzione della squalifica: “valuterà la società quando arriveranno comunicazioni. Per quel che mi riguarda, dico che è stato un gran giocatore ma è da tanto tempo che non gioca – risponde l’allenatore sul ‘Polpo’ – e io sono concentrato soltanto sul Cagliari, tutto il resto conta poco”.