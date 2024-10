Juventus, Vlahovic fa mea culpa: le scuse dopo… una doppietta

CalcioWeb

Dusan Vlahovic continua a togliersi i sassolini dalla scarpa. L’attaccante della Juventus è stato protagonista di una prestazione da incorniciare nella sfida di Champions League contro il Lipsia. “Sono contentissimo, veramente, soprattutto per la squadra per quello che abbiamo fatto perché abbiano giocato quasi 45 minuti con l’uomo in meno.

Abbiamo dimostrato che stiamo diventando una squadra. Abbiamo lottato tutti insieme come ci ha chiesto il mister. Non abbiamo smesso di pressarli nemmeno con un uomo in meno e abbiamo vinto meritatamente. Ci sta soffrire un po’ alla fine, ci sta, ma penso che sia stata una bellissima partita che per fortuna abbiamo vinto”. Così l’attaccante della Juventus, al microfono di Prime.

Il serbo, autore di una doppietta scherza poi con il commentatore tecnico Luca Toni. “penso che sia merito tuo, visto che ci siamo visti la settimana scorsa. Da quando ci siamo visti, ho fatto due doppiette e anche oggi ci siamo sentiti e mi hai fatto un in bocca al lupo. Devi venire più spesso alle partite”.

Poi ai microfoni di Sky Sport ha parlato dell’esultanza polemica dopo il gol contro il Genoa: “l’altro giorno ho sbagliato con la mia esultanza, devo cambiare in queste cose e fare le cose che fanno i giocatori forti. Quando fai gol diventa tutto più facile e tutto ti riesce meglio, spero di continuare così”.