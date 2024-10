Lazio, stangata dalla Uefa per i cori razzisti: tutti i provvedimenti

CalcioWeb

La Commissione d’appello della Uefa, in merito alla gara di Europa League col Nizza, ha sanzionato la Lazio per il comportamento razzista dei suoi tifosi.

Queste le decisioni del Comitato Arbitrale:

applicare la misura disciplinare sospesa imposta dal Comitato di Controllo, Etica e Disciplina Uefa nella decisione del 13 dicembre 2023 per il comportamento razzista e/o discriminatorio dei suoi tifosi, ovvero di ordinare la chiusura parziale dello stadio della S.S. Lazio

(settori 48 e 49 della Curva Nord) durante la prossima partita (1) delle competizioni UEFA in cui la S.S. Lazio giocherà come squadra ospitante, in conformità con l’Articolo 26(3) del Regolamento Disciplinare Uefa Multare la Lazio per €45.000 e di ordinare la chiusura parziale dello stadio della Lazio (settori 48 e 49 della Curva Nord) per un’ulteriore partita (1) delle competizioni Uefa in cui la Lazio giocherà come squadra ospitante, a causa del comportamento razzista dei suoi tifosi. Tale chiusura parziale dello stadio è sospesa per un periodo di prova di un (1) anno, a partire dalla data della presente decisione

La Lazio è stata, inoltre, multata per diverse motivazioni: €4.500 per l’accensione di fuochi d’artificio, €9.000 per il lancio di oggetti, €8.000 per il blocco dei passaggi pubblici.