Lecco-Renate, chiuso il settore ospiti: il motivo

Come da disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza, è stata disposta la chiusura del settore ospiti (Curva Sud) per la partita Lecco-Renate, in programma per venerdì 4 ottobre alle 20.45 allo stadio Rigamonti-Ceppi e valida per l’8ª giornata di Serie C.

“In relazione all’incontro di calcio di serie C tra Lecco e Renato in programma nella giornata di venerdì 4 ottobre 2024 alle 20.30, si comunica e si precisa che il settore ospiti Curva Sud dello stadio Rigamonti Ceppi di Lecco resterà chiuso al pubblico – si legge in una nota della questura – non per motivi di ordine pubblico, ma perché allo stato attuale, nessun biglietto è stato acquistato per lo stesso settore esclusivamente dedicato agli ospiti della tifoseria del Renate.”