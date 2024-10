Lipsia-Juventus, Thiago Motta: “vogliamo il pallone e attaccarli, sarà partita aperta”

CalcioWeb

“Il Lipsia ha perso la prima partita contro una squadra importante, giocando un calcio aperto. Stanno bene, stanno dimostrando un alto livello e domani sinceramente penso sarà una partita aperta con una squadra che vuole attaccare, con pressing alto“. È quanto dichiarato dall’allenatore della Juventus, Thiago Motta, intervistato ai microfoni di Sky alla vigilia della partita di Champions League contro l’Rb Lipsia. “Noi siamo pronti per fare una grande prestazione si dall’inizio, affrontare una squadra diversa da quella affrontate fino ad ora e portare la partita dalla nostra parte“, ha aggiunto.

“La differenza tra le due squadre? Si vedrà domani. Loro mettono tanta intensità nel gioco, entusiasmo nell’andare in avanti e noi dobbiamo competere al loro livello per avere il pallone e poi giocare bene e attaccarli in modo anche equilibrato perchè sono pericolosi in contropiede“, ha dichiarato Motta che sulla crescita del gruppo bianconero, come dimostrato a Genova, ha spiegato: “la stagione si affronta con un gruppo e una squadra compatta, a cui tutti possono e devono contribuire. È chiaro che le scelte vanno fatte in base a quello che vedo sul campo, durante la settimana e le partite, ma tutti meritano di giocare“.