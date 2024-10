Liverpool-Bologna 2-0, le pagelle di CalcioWeb: Dallinga non c’è e fa infuriare Italiano

CalcioWeb

I tre punti sono del Liverpool ma la prestazione del Bologna è stata molto incoraggiante in vista dei prossimi appuntamenti. Ad Anfield è andata in scena la gara della 2ª giornata di Champions League e la squadra di Slot ha conquistato tre punti meritati. I Reds sono stati padroni del campo mentre gli ospiti non si sono risparmiati in contropiede.

Un gol per tempo ha permesso ai Reds di vincere. Il match si sblocca dopo 11 minuti grazie ad un gol di Mac Allister su grande azione di Salah. Il Bologna sfiora il pareggio due volte con Ndoye ma i legni salvano i padroni di casa. Nel secondo tempo proprio Salah chiude i conti con una magia per il definitivo 2-0.

Le pagelle di CalcioWeb

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 6.5; Alexander-Arnold 6.5 (dall’85’ Bradley s.v.), van Dijk 6.5, Konaté 6, Robertson 6 (dal 71′ Tsimikas 6); Szoboszlai 6.5 (dall’86’ Jones s.v.), Gravenberch 6, Mac Allister 7; Salah 7.5, Nunez 6 (dal 61′ Diego Jota 6), Luis Diaz 6.5 (dal 72′ Gakpo 6). All.: Slot.

BOLOGNA (4-3-3):

Skorupski voto 6: non è responsabile sui gol di Mac Allister e Salah, non commette errori.

Posch voto voto 6: gioca una partita completa nelle due fasi dell’incontro.

Beukema voto 6: limita (per quanto possibile) gli attaccanti del Liverpool e la prestazione è all’altezza. (dal 62′ Casale 5.5)

Lucumí voto 6: un’altra prestazione attenta contro avversari pericolosissimi.

Miranda voto 6: non è sempre preciso in copertura ma nel complesso non demerita.

Moro voto 5.5: dimostra poca personalità e commette qualche errore di troppo.

Freuler voto 6.5: un calciatore insostituibile nel centrocampo di Vincenzo Italiano (dall’84’ Fabbian s.v.)

Urbanski voto 5.5: sbaglia un gol alla portata e non sembra ancora all’altezza di un palcoscenico così importante (dal 62′ Aebischer 6).

Orsolini voto 6: ci prova con la sua velocità, non è cattivo nella fase di conclusione.

Dallinga voto 5: non si è ancora ambientato con i compagni e la prestazione non è stata all’altezza. Fa infuriare Italiano (dal 79′ Castro s.v.)

Ndoye voto 6.5: una continua spina nel fianco. L’unico problema? Non è così concreto negli ultimi metri del campo. Sfiora il gol in due occasioni ma è anche sfortunato (dal 79′ Iling s.v.)

All.: Italiano.