Milan, Fonseca di nuovo a rischio? Crolla la quota dell’esonero

La pazza sconfitta in campionato contro la Fiorentina potrebbe portare gravi conseguenze in casa Milan. La prestazione della squadra, la confusione in campo e le polemiche sul rigorista scelto sono stati gli argomenti principali in casa rossonera e rappresentano gli ingredienti per la separazione di Paulo Fonseca dal Milan, che i bookmaker vedono sempre più vicina.

La quota dell’addio entro fine 2024, a inizio campionato fissata a 3,50, è ora scesa a 2,50 su Snai. Una situazione sempre complicata per i rossoneri dopo il 2-1 subito dalla Fiorentina: lo scudetto è lontanissimo a 11 su Planetwin365, mentre un piazzamento tra le prime quattro in classifica, con conseguente qualificazione in Champions League, è uno scenario più concreto a 1,40.