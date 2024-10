Milan-Napoli, ultras rossoneri: “torniamo a tifare dal primo minuto”

CalcioWeb

Questa sera alle 20.45 va in scena il big match tra Milan e Napoli, sfida valida per la decima giornata di Serie A.

In occasione della gara, la Curva Sud del Milan annuncia il ritorno a supportare la propria squadra e lo annuncia attraverso una storia Instagram: “Per non far mancare il nostro sostegno ai ragazzi in una partita molto importante, abbiamo deciso di tornare a tifare dal primo minuto. Avanti rossoneri!”

Milan-Napoli catturerà l’attenzione anche per essere la prima partita della Serie A trasmessa in chiaro per la prima volta dal 1996. Dazn offrirà la visione gratuita ai primi due milioni di utenti che riusciranno a registrarsi sulla piattaforma, senza necessità di sottoscrivere abbonamenti.