Mondiale per Club, Infantino svela lo stadio che ospiterà sei partite

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino ha svelato, su Instagram, un nuovo dettaglio del Mondiale per Club, competizione in scena nel 2025: sei partite, incluse le tre gare della fase a gironi dei Seattle Sounders FC, si disputeranno al Lumen Field di Seattle.

“Sei partite del Mondiale per Club FIFA 2025, incluse le tre partite della fase a gironi del Seattle Sounders, si giocheranno nel maestoso Lumen Field nella splendida Seattle!. Mentre inauguriamo una nuova era del calcio per club sulla scena mondiale nel 2025 – ha dichiarato Infantino – seguita dalla Coppa del Mondo FIFA più globale e inclusiva di sempre nel 2026, dove altre sei partite si disputeranno in questo fantastico stadio, non vedo l’ora di vedere i nostri appassionati tifosi battere tutti i record di rumore qui a Seattle, dimostrando come il calcio unisce il mondo”.