Il Mondiale per club sposta il calciomercato a giugno? La novità della FIFA

CalcioWeb

Approvato il nuovo regolamento per il Mondiale per Club 2025. Si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio, date che aprono una questione non di poco conto in ottica calciomercato: i contratti in scadenza a giugno, nel bel mezzo del torneo. La FIFA ha optato per una duplice soluzione.

La prima riguarda la concessione della possibilità alle federazioni nazionali dei club partecipanti di aprire il calciomercato dal 1° al 10 giugno 2025, prima del via ufficiale del mercato del 1° luglio. La scelta sarà a discrezione della federazione. Durante la competizione invece, i club partecipanti potranno sostituire i giocatori durante il breve periodo che va dal 27 giugno al 3 luglio con specifiche limitazioni.

“La Coppa del Mondo per Club Fifa 2025 darà il via a una nuova era per il calcio di club in tutto il mondo, con le migliori squadre che si sfideranno per essere incoronate campioni ufficiali del mondo per club Fifa – ha dichiarato il presidente Infantino – Questi regolamenti garantiranno le migliori condizioni possibili affinché tutti i 32 club partecipanti e i migliori giocatori del mondo possano brillare ai massimi livelli“.