MotoGP, Bagnaia vince la Sprint in Giappone. Doppietta italiana con Bastianini: la classifica piloti

A 5 weekend dal termine ogni punto conta, lo sa bene Bagnaia e lo sa bene Martin. In una condizione particolare in Giappone, con alcune gocce di pioggia che scendono dal cielo a rendere il tutto più caotico, i due non si sono presi rischi eccessivi.

Pecco vince la Sprint Race approfittando della caduta di un Acosta che stava dominando. Martin recupera fino al 4º posto, dopo una partenza dall’11ª casella a causa di una caduta in qualifica.

Sul “podio” salgono Bastianini e M. Marquez, i due hanno dato spettacolo negli ultimi giri con sorpassi e contro sorpassi, alla fine ha avuto la meglio il nostro Enea, portando a termine una doppietta italiana e Ducati Factory. Molto bravi i nostri due italiani Morbidelli e Diggia, rispettivamente 5º e 6º.

La classifica piloti

Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 372 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 357 Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 300 Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 295 Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 181 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 173 Maverick Viñales (Aprilia Racing) 163 Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 127 Fabio Di Giannantonio (VR46 Team Ducati) 126 Marco Bezzecchi (VR46 Team Ducati) 125 Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 125 Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) 124 Fabio Quartararo (Monster Yamaha Team) 82 Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) 71 Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 60 Raul Fernandez (Trackhouse Racing) 55 Johann Zarco (Honda LCR) 31 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 25 Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing) 20 Alex Rins (Monster Yamaha Team) 20 Joan Mir (Repsol Honda Team) 20 Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) 12 Daniel Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) 7 Luca Marini (Repsol Honda Team) 5 Stefan Bradl (HRC Test Team) 2