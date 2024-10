Nations League, a Milano sale la febbre azzurra: per Italia-Francia boom di biglietti venduti

CalcioWeb

Prosegue la vendita dei biglietti per Italia-Francia, ultimo incontro del Gruppo 2 di Nations League in programma domenica 17 novembre (ore 20.45) allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Sono 41.000 i tagliandi già venduti per il match con i Bleus: sono andati esauriti i biglietti del Primo Anello Blu e del Primo Anello Verde così come quelli della promozione dedicata alle famiglie, mentre è ancora possibile acquistare i tagliandi a prezzo ridotto riservati agli Under 12, agli Under 18, agli Over 65 e agli studenti universitari.

La Nazionale di Luciano Spalletti, dimenticato il brutto Europeo, ha convinto nelle sue ultime uscite e ora si prepara a un test importante contro una delle compagini più forti al mondo.