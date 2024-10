Nazionale, Bonucci torna in azzurro: il nuovo ruolo

CalcioWeb

Leonardo Bonucci è pronto a ritornare in Nazionale con un ruolo tutto nuovo. Dopo essersi ritirato dal calcio giocato la scorsa estate, entrerà come assistente del tecnico Bernardo Corradi nello staff dell’Under 20, che il prossimo settembre giocherà i Mondiali di categoria in Cile.

“Sono orgoglioso di accettare la proposta del Presidente Gravina. Tornare a vestire l’azzurro sarà davvero emozionante, un grazie anche al mister per questa grande opportunità”, ha dichiarato Bonucci.

“Leonardo torna a casa – ha affermato il Presidente della Figc Gabriele Gravina – lo fa in un ruolo diverso, ma con lo stesso entusiasmo e lo stesso amore di sempre per la maglia azzurra. Come abbiamo già fatto con Daniele De Rossi, siamo felici di poter offrire un’opportunità di maturazione ai campioni azzurri che intraprendono la carriera di allenatore.

Sono convinto che Leo possa crescere molto in azzurro e, allo stesso tempo, possa offrire un importante contributo alla costruzione della cantera di allenatori federali. Il progetto di rafforzamento del Club Italia continua attraverso il coinvolgimento di professionalità e personalità di grande spessore, convinti, come siamo, del prezioso contributo che ex atleti di così alto livello possono offrire”.