Niente finale di Champions League in Italia nel 2027: il motivo

La Uefa ha confermato che la finale della Champions League 2027 non si giocherà in Italia. Dopo il passo indietro di Milano a causa dei problemi legati a San Siro, anche Roma ha ritirato la sua candidatura, lasciando solo Baku (Azerbaigian) e Madrid (Spagna) in lizza per ospitare l’ultimo atto della massima competizione europea.

“La UEFA conferma di aver ricevuto dichiarazioni di interesse da sei associazioni affiliate per ospitare la finale del 2027 e la finale della UEFA Women’s Champions League del 2027. Le dichiarazioni di interesse non sono vincolanti e le proposte definitive devono essere consegnate con i dossier di candidatura entro il 19 marzo 2025.

Le federazioni interessate

Azerbaijan : Baku, Stadio Olimpico di Baku

: Baku, Stadio Olimpico di Baku Spagna: Madrid, Stadio Metropolitano

Finale della Uefa Women’s

Polonia : Varsavia, Stadio Nazionale

: Varsavia, Stadio Nazionale Spagna : Barcellona, Camp Nou

: Barcellona, Camp Nou Svizzera : Basilea, St. Jakob Park

: Basilea, St. Jakob Park Galles: Cardiff, Stadio Nazionale del Galles