Nove25 e Bologna insieme per una splendida collezione di gioielli | FOTO

Nove25 e Bologna FC 1909 si uniscono in una collaborazione esclusiva che celebra la città e i suoi tifosi attraverso una collezione di gioielli unici. Ogni pezzo rappresenta l’anima di Bologna, una città dove la passione per il calcio si fonde con la sua ricca storia e tradizione.

I tifosi bolognesi rappresentano l’essenza della città: determinati e sempre pronti a trasformare ogni vittoria in un successo collettivo. Oggi con le note della coppa che risuonano, il desiderio di dimostrare cosa significa appartenere a questa terra si fa sentire. È con questa stessa forza, passione e tradizione che nasce la collezione di gioielli Nove25 x Bologna FC 1909, simbolo di orgoglio e cultura senza tempo. Perché Bologna non è solo una città, è casa. Tra i gioielli spicca lo Chevalier Ovale Nettuno, un sigillo d’argento brunito che incarna l’orgoglio bolognese. Il bassorilievo del dio Nettuno, si unisce al logo del Bologna, incorniciato da una decorazione a corda che richiama l’abbraccio dei tifosi alla squadra.

Lo Chevalier è personalizzabile, permettendo a ciascun appassionato di esprimere la propria appartenenza e dedizione ai colori rossoblù. Il Pendente Ovale Nettuno, anch’esso in argento brunito, raffigura il leggendario dio dei mari, evocando il coraggio e la resistenza del Bologna nelle sfide sul campo. Con il tifo come guida e il cuore come bussola, questo gioiello rappresenta il legame indissolubile tra la squadra e i suoi sostenitori.

A completare la collezione, il Bracciale Grumetta 200 Nettuno, realizzato in argento 925, celebra la storia e la passione della città e l’Orecchino Lobo Tondo Stemma che riprende il logo del club in un design circolare, un richiamo alla protezione delle mura che cingevano Bologna.

Disponibile dal 30 settembre presso gli store ufficiali del Bologna FC 1909, Nove25 e sugli shop online di www.nove25.net e www.bolognafcstore.com/it, questa collezione rappresenta un’opportunità per tutti i tifosi di portare con sé un pezzo della loro amata squadra. Perché Bologna non è solo una città: Bologna è casa, e questa collezione è il suo sigillo.