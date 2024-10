Padova-Vicenza, il derby che vale la vetta del girone A: le probabili formazioni

CalcioWeb

Padova e Vicenza sono pronte a scendere in campo domenica 6 ottobre in occasione dell’ottava giornata di Serie C.

I tifosi potranno seguire la partita in diretta su Sky Sport e Sky Sport Calcio. Per chi preferisce lo streaming, l’incontro sarà disponibile su NOW TV e Sky Go.

Le probabili formazioni

PADOVA(3-4-2-1): Fortin; Belli, Delli Carri, Faedo; Kirwan, Fusi, Crisetig, Favale; Liguori, Varas, Spagnoli. All. Andreoletti.

VICENZA (3-4-2-1): Confente; Leverbe, Cuomo, Laezza; De Col, Della Latta, Zonta, Costa; Capone, Della Morte; Zamparo. All. Vecchi.