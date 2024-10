Bayer Leverkusen-Milan, le pagelle: Maignan para tutto, Chukwueze “i rossoneri sono loro!”

CalcioWeb

Un Milan timido nel primo tempo, arrembante nella ripresa, torna dalla trasferta di Leverkusen con 0 punti in tasca. Nel primo tempo soffre tanto la pressione del Bayer, nella ripresa, dopo il gol subito, colpisce una traversa e sfiora più volte il pareggio senza mai riuscire a trovare la via del gol. Le pagelle di Bayer Leverkusen-Milan realizzate dalla redazione di CalcioWeb.

Le pagelle di Bayer Leverkusen-Milan

Maignan 8: para praticamente tutto, se il passivo è meno pesante è merito suo. Sul gol ha poche colpe, aveva già fermato Frimpong. Si prende anche qualche licenza in impostazione. Il migliore del Milan.

Emerson Royal 5: va in difficoltà in fase difensiva quando viene puntato, in fase offensiva non incide. Resta un oggetto misterioso del calciomercato rossonero.

Gabbia 6: la difesa del Milan è in costante apprensione, lui dà copertura, sbaglia poco e fa anche qualche intervento provvidenziale

Tomori 6.5: il Bayer davanti ha corsa e talento, è chiamato spesso agli straordinari ma i duelli in velocità a tutto campo sono il suo pane e non sfigura

Theo Hernandez 5.5: qualche uscita del pallone da brividi, poco incisivo sulla fascia in cui Frimpong impone qualche attenzione difensiva in più. Colpisce una traversa nel finale su conclusione deviata ma da Theo ci si aspetta di più.

Fofana 6.5: recupera tanti palloni, nè sbaglia anche qualcuno in impostazione ma se il Milan ha trovato un po’ di equilibrio è merito suo. Quando trova lo spunto sulla mediana prova anche il tiro, è il più brillante del centrocampo.

Loftus-Cheek 5: nei due dietro fa fatica. Complicata l’uscita del pallone, in marcatura lascia a desiderare, quando giocava da trequartista con Pioli era decisamente più incisivo.

Pulisic 6.5: pericoloso nelle incursioni e in fase di rifinitura, gli manca solo il gol, fa vedere di essere il più in forma del Milan. Fatica come tutti in un primo tempo passato più a difendere che ad attaccare, ma quando il Milan riparte è sempre lui il più pericoloso. Dall’ 80′ Chukwueze 4.5: sbaglia praticamente tutto, sarà che il Leverkusen è la squadra rossonera e finisce per confondersi… “stasera i rossoneri sono gli altri”

Reijnders 6: Dà il meglio di sè in mediana, da trequartista porta qualità ma a intermittenza e, soprattutto, meno pressing rispetto a Morata. Ha l’occasione dell’1-1 con una giocata da futsal, trova però Hradecky presente

Leao 5.5: quando sprinta sulla fascia dà sempre l’impressione di essere pericoloso, né Frimpong né Tapsoba riescono a tenerlo, il problema è che al momento di rifinire l’azione prende sempre la scelta sbagliata. È forse il suo più grande limite, quello che passa fin troppo spesso in secondo piano

Abraham 6: tenace e grintoso, pressa e battaglia con i tosti centrali tedeschi. Senza Morata deve sbattersi di più e risulta meno efficace davanti, esce con qualche problema fisico alla spalla portando comunque a casa la sufficienza. Dal 62′ Morata 6.5: il suo ingresso in campo è una scossa di adrenalina, sfiora 3 volte il gol ma e il Bayer Leverkusen soffre come non aveva mai sofferto nell’ora di gioco precedente.