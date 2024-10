Pallone d’Oro 2024: tutti i candidati e dove vedere la cerimonia in tv

CalcioWeb

La 68ª edizione della cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro 2024, il massimo premio individuale per una calciatrice e un calciatore professionista, si svolgerà oggi lunedì 28 ottobre al Théâtre du Châtelet di Parigi.

Pallone d’Oro maschile: i candidati

Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)

(Inghilterra, Real Madrid) Hakan Çalhanoğlu (Turchia, Inter)

(Turchia, Inter) Dani Carvajal (Spagna, Real Madrid)

(Spagna, Real Madrid) Rúben Dias (Portogallo, Manchester City)

(Portogallo, Manchester City) Artem Dovbyk (Ucraina, Dnipro / Girona / Roma)

(Ucraina, Dnipro / Girona / Roma) Phil Foden (Inghilterra, Manchester City)

(Inghilterra, Manchester City) Alejandro Grimaldo (Spagna, Bayer Leverkusen)

(Spagna, Bayer Leverkusen) Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

(Norvegia, Manchester City) Mats Hummels (Germania, Borussia Dortmund/Roma)

(Germania, Borussia Dortmund/Roma) Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco)

(Inghilterra, Bayern Monaco) Toni Kroos (Germania, Real Madrid)

(Germania, Real Madrid) Ademola Lookman (Nigeria, Atalanta)

(Nigeria, Atalanta) Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

(Argentina, Aston Villa) Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

(Argentina, Inter) Kylian Mbappé (Francia, Paris Saint-Germain / Real Madrid)

(Francia, Paris Saint-Germain / Real Madrid) Martin Ødegaard (Norvegia, Arsenal)

(Norvegia, Arsenal) Dani Olmo (Spagna, Lipsia / Barcelona)

(Spagna, Lipsia / Barcelona) Cole Palmer (Inghilterra, Manchester City / Chelsea)

(Inghilterra, Manchester City / Chelsea) Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)

(Inghilterra, Arsenal) Rodri (Spagna, Manchester City)

(Spagna, Manchester City) Antonio Rüdiger (Germania, Real Madrid)

(Germania, Real Madrid) Bukayo Saka (Inghilterra, Arsenal)

(Inghilterra, Arsenal) William Saliba (Francia, Arsenal)

(Francia, Arsenal) Federico Valverde (Uruguay, Real Madrid)

(Uruguay, Real Madrid) Vinícius Júnior (Brasile, Real Madrid)

(Brasile, Real Madrid) Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain)

(Portogallo, Paris Saint-Germain) Nico Williams (Spagna, Athletic Club)

(Spagna, Athletic Club) Florian Wirtz (Germania, Bayer Leverkusen)

(Germania, Bayer Leverkusen) Granit Xhaka (Svizzera, Bayer Leverkusen)

(Svizzera, Bayer Leverkusen) Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)

Dove vedere la cerimonia del Pallone d’Oro in diretta tv

La 68ª edizione della cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro 2024 inizierà alle ore 20.45 e sarà trasmessa in esclusiva, anche in chiaro, da Dazn che inizierà il collegamento televisivo a partire dalle 18.45. In streaming l’evento sarà visibile sul sito o sulla app di Dazn anche per i non abbonati, registrandosi gratuitamente.