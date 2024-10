Paura per Zeman, nuovo ricovero in ospedale: le sue condizioni

CalcioWeb

Nuovo ricovero in ospedale per l’ex allenatore del Pescara Zdenek Zeman. Il tecnico boemo si trova nella clinica “Pierangeli” di Pescara per alcuni controlli che si sono resi necessari in seguito a una leggera ischemia cerebrale, come riporta Repubblica, con deficit di movimento della parte destra del corpo.

Il 77enne allenatore lo scorso febbraio era stato costretto a lasciare la panchina biancazzurra per problemi di salute e operato dall’equipe del professor Stefano Guarracini, gli erano stati applicati quattro stent coronarici e uno carotideo.