Perugia, al via la riqualificazione dello stadio Curi: costi e dettagli

Al via il progetto di riqualificazione dello stadio Curi di Perugia. Gli interventi permetteranno di recuperare progressivamente la funzionalità di tutti i settori.

I dettagli

Sono due gli stralci previsti per la struttura, realizzata nel 1975 e già oggetto di importanti interventi negli ultimi anni. Allo studio c’è anche un terzo stralcio, come emerso durante una conferenza cui ha partecipato l’assessore allo Sport, Pierluigi Vossi, insieme al dirigente dell’unità operativa Impianti Sportivi Paolo Felici e al funzionario Giacomo Capone.

Il primo stralcio, da 5,3 milioni reperiti dalla precedente amministrazione con un mutuo con il Credito sportivo, interesserà Curva nord e Gradinata. Sulla Nord, dove tornerà lo storico striscione “forza Perugia la curva nord è il tuo cuore”, è prevista anche la realizzazione della copertura del settore, progettata per sostenere l’installazione di un eventuale impianto fotovoltaico.

Il progetto prevede anche interventi di adeguamento dei servizi igienici, punti ristoro e postazioni di pronto soccorso. Interventi corposi anche in Gradinata, con opere di adeguamento statico e miglioramento sismico delle strutture e sostituzione integrale dei gradoni. Gli interventi inizieranno nei primi mesi del 2025: il completamento in Gradinata è previsto per la fine dell’anno, mentre nel settore della Curva entro la metà del 2026.

Il secondo stralcio, da 1,6 milioni reperiti con un nuovo mutuo richiesto sempre all’Istituto del Credito Sportivo (che sarà formalizzato entro l’anno), riguarderanno la riqualificazione della Curva sud tramite la bonifica dell’acciaio delle strutture e l’adeguamento statico e miglioramento sismico delle strutture e delle gradonate. Anche lì si metterà mano a bagni e punti di ristoro.

I lavori andranno in parallelo a quelli del primo stralcio e dovrebbero concludersi nell’estate 2026. L’eventuale terzo stralcio porterebbe il Curi alla copertura totale includendo Gradinata e Curva sud. Esternamente allo stadio nulla cambierà.