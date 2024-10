Pogba vicino al rientro? La posizione della Juventus è chiara: il futuro del francese

CalcioWeb

“E’ stato un grande calciatore, ma è tanto che è fermo. Intanto aspettiamo la decisione definitiva del TAS, poi vedremo“. Cristiano Giuntoli si era espresso così sulla situazione di Paul Pogba. Il centrocampista francese si è visto ridurre la squalifica per doping e nel 2025 potrebbe già tornare in campo. La sensazione è che però non lo farà con la Juventus.

Giuntoli ha declinato Pogba al passato, “è stato un grande giocatore“, eppure Pogba, fino a prova contraria, un giocatore lo è ancora. Il dubbio è che sia ancora “grande” a livello Juventus. Fermo da oltre un anno, con alle spalle una stagione martoriata dagli infortuni, oggi Pogba è una grossa incognita. Anche Thiago Motta aveva usato le stesse parole di Giuntoli.

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, in queste ore starebbero andando avanti i contatti fra la dirigenza della Juventus e l’entourage del calciatore francese per una risoluzione del contratto.

Nei giorni scorsi, Patrice Evra, grande amico di Pogba ed ex compagno di squadra proprio alla Juventus, si era espresso così sul futuro del centrocampista francese: “ero con Paul solo tre settimane fa. Era molto sicuro di sé. La punizione iniziale è stata dura. Volevano dare l’esempio. Giustizia è stata fatta. Paul è come un fratellino per me, qualcuno che adoro. Tornerà in campo e potrà allenarsi di nuovo. Penso che Paul non continuerà con i colori della Juventus. Deve voltare pagina. Chiamerò Mehdi Benatia (ds del Marsiglia, ndr.) per fare una telefonata a Paul, perché le porte sono aperte“.