Rapporti Lazio-Inter, Franchino: “business? Ecco cosa facevano gli ultras”

CalcioWeb

“Tra gli ultras della Lazio e quelli dell’Inter i contatti sono stati sempre e solo legati al gemellaggio, uno dei più longevi del calcio italiano. Nessuno mai si è sentito con gli interisti per improntare un business“. Lo dice all’Adnkronos ‘Franchino’, Franco Costantino, storico ultras della Lazio e oggi speaker di Radio Olympia, ricordando quella curva di cui non fa più parte ormai da oltre un anno.

“I nostri si sentivano per organizzare di vederci a ridosso delle partite Lazio-Inter o Inter-Lazio – spiega – ma niente che andasse oltre a una cena o per i ragazzi alla serata in discoteca“, ha chiarito Costantino.