Recupero Bologna-Milan, tutte le info per i biglietti già acquistati

La gara Bologna-Milan valida per la 9^ giornata di Serie A che doveva giocarsi nella oggi è stata rinviata a data da destinarsi. A chiudere la questione è stato il comunicato ufficiale della Lega Serie A.

“Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A, vista la delibera del Consiglio di Lega tenutosi in data odierna, in cui la Lega Serie A prende atto dell’Ordinanza del Sindaco di Bologna n. 761919/2024, che non consente la disputa, neanche a porte chiuse, della gara di Campionato di Serie A Enilive Bologna-Milan, in programma il giorno 26 ottobre 2024 alle ore 18.00, dispone il rinvio della stessa a data da destinarsi”.

Tutte le info sui biglietti per il recupero di Bologna-Milan

Adesso come funzionerà per coloro che hanno acquistato i biglietti? Nonostante non si sappia ancora la nuova data, i biglietti acquistati saranno validi anche per il recupero della sfida, indipendentemente da quello che sarà il giorno e l’orario. Per chi volesse invece chiedere un rimborso, nei prossimi giorni saranno comunicate dal Bologna tempistiche e modalità.