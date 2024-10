CalcioWeb

Reggina e Acireale sono in campo allo stadio Granillo per la gara del campionato di Serie D. Le squadre sono all’intervallo sul punteggio di 0-1 per gli ospiti grazie ad un gol realizzato Di Mauro.

La ripresa non è ancora iniziata ed il motivo è stato comunicato proprio dagli amaranto. “Causa malore all’arbitro Giordani, la partita riprenderà con 15 minuti di ritardo a partire da adesso”, si legge sul profilo social della Reggina.