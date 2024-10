Rimini-Spal, Dossena a caccia di risultati: le probabili formazioni

CalcioWeb

E’ in programma stasera la sfida Rimini-Spal alle 20.30 per l’ottava giornata di campionato di Serie C. La squadra di Dossena cerca una svolta già da questa sera sul campo di un Rimini che invece sta viaggiando a gonfie vele.

Tre vittorie consecutive, undici punti totalizzati, e sguardo rivolto interamente verso la parte alta della classifica.

Le probabili formazioni

RIMINI (4-4-2): Colombi; Bellodi, Gorelli, Lepri, Falbo; Megelaitis, Fiorini, Langella, Garetto; Cernigoi, Ubaldi. All.: Buscè.

SPAL (4-3-3): Melgrati; Bruscagin, Arena, Sottini, Mignanelli; Awua, Radrezza, Zammarini; D’Orazio, Antenucci, Rao. All. Dossena