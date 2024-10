Risultati Champions League, 2ª giornata: tonfi di Real Madrid e Bayern | CLASSIFICA

CalcioWeb

Tante emozioni e gol nelle ultime partite della 2ª giornata giornata di Champions League. Nelle prime gare blitz del Feyenoord contro il Girona con il punteggio di 2-3. Tutto facile per l’Atalanta contro lo Shakhtar.

L’Aston Villa sorprende il Bayern Monaco con il punteggio di 1-0 grazie ad un gol di Duran al 79′. Il Benfica rifila 4 gol all’Atletico Madrid (in gol anche Di Maria). Tonfo del Real Madrid con il Lille (1-0 con gol di David). Gol e spettacolo in Dinamo Zagabria-Monaco (2-2) e colpo del Brugge contro lo Sturm Graz. Il Liverpool supera il Bologna 2-0 e colpaccio in 10 della Juve sul campo del Lipsia.

Mercoledì 2 ottobre

Ore 18:45

Girona-Feyenoord 2-3

Shakhtar-Atalanta 0-3

Ore 21:00

Aston Villa-Bayern Monaco 1-0

Benfica-Atletico Madrid 4-0

Dinamo Zagabria-Monaco 2-2

Lilla-Real Madrid 1-0

Liverpool-Bologna 2-0

Lipsia-Juventus 2-3

Sturm Graz-Brugge 0-1

La classifica

Dortmund 6 Brest 6 Benfica 6 Leverkusen 6 Liverpool 6 Aston Villa 6 Juventus 6 Manchester City 4 Inter 4 Sparta Praga 4 Atalanta 4 Sporting 4 Arsenal 4 Monaco 4 Bayern 3 Barcellona 3 Real Madrid 3 Lille 3 Psg 3 Celtic 3 Brugge 3 Feyenoord 3 Atletico Madrid 3 Psv 1 Stoccarda 1 Bologna 1 Shakhtar 1 Dinamo Zagabria 1 Lipsia 0 Girona 0 Sturm Graz 0 Milan 0 Stella Rossa 0 Salisburgo 0 Slovan Bratislava 0 Young Boys 0