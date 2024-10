Risultati Conference League, 1ª giornata: il Chelsea rifila 4 gol, goleada del Cercle Brugge | CLASSIFICA

CalcioWeb

E’ andata in archivio la 1ª giornata di Conference League e si sono registrate come al solito grandi sorprese. Nelle prime partite 6 gol del Cercle Brugge contro il St. Gallen, 4 dell’Omonia contro il Vikingur Reykjavik e 3 del Molde contro il Larne. Tre punti per Astana contro TSC, del Legia contro il Betis e del Noah contro il Mlada Boleslav. Colpo Hearts contro la Din. Minsk.

Nelle partite delle 21:00 pareggi in Borac Banja Luka-Panathinaikos (1-1), in LASK-Djurgarden (2-2) e Shamrock Rovers-APOEL (1-1). Il Chelsea, la favorita alla vittoria finale, rifila 4 gol al Gent grazie ai gol di Veiga, Neto, Nkunku e Dewsbury-Hall. Tre punti anche della Fiorentina contro il TNS.

Il Lugano rifila 3 gol all’HJK, infine il colpaccio del Paphos sul campo del Petrocub con il punteggio di 1-4.

I risultati di giovedì 3 ottobre

ore 18:45

Cercle Brugge-St. Gallen 6-2

Din. Minsk-Hearts 1-2

Astana-TSC 1-0

Heidenheim-O. Ljubljana 2-1

Legia-Betis 1-0

Molde-Larne 3-0

Noah-Mlada Boleslav 2-0

Omonia-Vikingur Reykjavik 4-0

ore 21:00

Borac Banja Luka-Panathinaikos 1-1

Chelsea-Gent 4-2

Copenhagen-Jagiellonia 1-2

Fiorentina-TNS 2-0

LASK-Djurgarden 2-2

Lugano-HJK 3-0

Petrocub-Paphos 1-4

Shamrock Rovers-APOEL 1-1

La classifica

Cercle Brugge 3 Omonia 3 Paphos 3 Molde 3 Lugano 3 Chelsea 3 Guimaraes 3 Fiorentina 3 Noah 3 SK Rapid 3 Jagiellonia 3 Hearts 3 Heidenheim 3 Legia 3 Astana 3 Djurgarden 1 LASK 1 APOEL 1 Panathinaikos 1 Shamrock Rovers 1 Borac Banja Luka 1 O. Ljubljana 0 FC Copenhagen 0 Din. Minsk 0 Basaksehir 0 Betis 0 TSC 0 Gent 0 Celje 0 Mlada Boleslav 0 TNS 0 Petrocub 0 HJK 0 Larne 0 St. Gallen 0 Vikingur Reykjavik 0