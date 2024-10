Serie A, la Lazio spezza l’imbattibilità dell’Empoli: il Bologna pareggia con l’uomo in più | CLASSIFICA

CalcioWeb

Una vittoria e un pareggio nei match del pomeriggio domenicale della 7ª Giornata di Serie A. Si ferma a 6 risultati utili consecutivi il cammino dell’Empoli, fin qui imbattuto in stagione I toscani escono dall’Olimpico battuti 2-1 dalla Lazio. A Sebastiano Esposito risponde Zaccagni su assist (il quinto della stagione) di Tavares. Nella ripresa Castellanos fallisce il calcio di rigore del vantaggio ma all’84’ ci pensa Pedro a regalare 3 punti pesanti ai biancocelesti.

Pareggio a reti bianche fra Bologna e Parma. I felsinei, in debito di energie dopo le fatiche di Champions League contro il Liverpool, non vanno oltre lo 0-0 contro i ragazzi di Fabio Pecchia rimasti in 10 per quasi tutto il secondo tempo a causa del rosso a Coulibaly. Tante le occasioni da ambo i lati ma manca quella che sblocca la gara per l’una o per l’altra squadra.

Risultati 7ª giornata Serie A

Venerdì 4 ottobre

ore 18:30

Napoli-Como 3-1

ore 20:45

Verona-Venezia 2-1

Sabato 5 ottobre

ore 15:00

Udinese-Lecce 1-0

ore 18:00

Atalanta-Genoa 5-1

ore 20:45

Inter-Torino 3-2

Domenica 6 ottobre

ore 12:30

Juventus-Cagliari 1-1

ore 15:00

Bologna-Parma 0-0

Lazio-Empoli 1-1

ore 18:00

Monza-Roma

ore 20:45

Fiorentina-Milan

La classifica

Napoli 16 Inter 14 Juventus 13 Lazio 13 Udinese 13 Milan 11 Torino 11 Atalanta 10 Empoli 10 Roma 9 Verona 9 Bologna 8 Como 8 Fiorentina 7 Parma 6 Cagliari 6 Lecce 5 Genoa 5 Venezia 4 Monza 3