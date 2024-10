Risultati Serie C Girone A: Di Carmine superstar trascina il Trento, Alcione corsaro, pari Triestina | CLASSIFICA 

CalcioWeb

La Triestina – ancora col “traghettatore” Marino in panchina – pareggia in casa contro la Pro Vercelli e ora la piazza attende per lunedì il nome del nuovo allenatore incaricato di tirar fuori dalle secche della bassa classifica gli alabardati. Nuovo non sarà, però, dato che Attilio Tesser, da reintegrato, pare il candidato più accreditato. Intanto oggi al “Rocco” si era messa nuovamente male per i giuliani, visto che al 65mo la Pro Vercelli passa in vantaggio con Comi. Ci sono tutte le premesse per un crollo mentale dei padroni di casa che, invece, reagiscono e colgono il pari 5 minuti dopo, al 71mo con l’olandese Bijleveld, alla prima marcatura in maglia alabardata. Finisce 1-1.

Grande prestazione di orgoglio del Novara che, in casa, ribalta l’iniziale vantaggio della Pergolettese, in gol con Parker dopo 13 minuti e prima pareggia con Lancini solo 4 minuti più tardi e poi, con una doppietta del canadese Ongaro (tre gol in due gare per lui) al 27mo e al 50mo chiude il match sul 3-1 conclusivo.

Sugli altri campi il tempo non passa mai per il 36enne Di Carmine (5 reti in 6 gare per lui) che firma con un gol per tempo la vittoria d’autorità del Trento a Lumezzane (0-2), mentre la medesima dinamica caratterizza la gara con la quale l’Alcione Milano passa ad Arzignano (0-2) grazie alle reti di Palma al 34mo e Marconi al 74mo con i veneti in dieci uomini per l’espulsione di Toniolo al 73mo.

Risultati 8ª Giornata Serie C Girone A

Venerdì 4 ottobre

Ore 20:30

Atalanta U23-Giana Erminio 1-3

Lecco-Renate 0-2

Sabato 5 ottobre

Ore 15:00

Novara-Pergolettese 3-1

Triestina-Pro Vercelli 1-1

Ore 17:30

Arzignano-Alcione Milano 0-2

Lumezzane-Trento 0-2

Domenica 6 ottobre

Ore 15:00

Padova-L.R. Vicenza

Ore 17:30

Caldiero Terme-Virtus Verona

Union Clodiense-Pro Patria

Lunedì 7 ottobre

Ore 20:30

Feralpisalò-Albinoleffe

Classifica Serie C Girone A

Padova 19 Renate 18 L.R. Vicenza 17 Lumezzane 14 Alcione 13 Trento 13 Atalanta U23 13 Albinoleffe 12 Lecco 12 Giana Erminio 11 Pro Vercelli 10 Caldiero Terme 9 Novara 9 Feralpisalò 9 Unione Clodiense 6 Triestina 5 Pergolettese 5 Pro Patria 5 Arzignano 4 Virtus Verona 4

(Padova, L.R. Vicenza, Albinoleffe, Caldiero, Feralpi Salò, Clodiense, Pro Patria, Virtus Verona una partita in meno)