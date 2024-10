Serie C Girone C: il Monopoli passa ad Altamura, pari Picerno, Juventus U23 ko | CLASSIFICA

CalcioWeb

Alla fine il Monopoli ce l’ha fatta e ha conquistato, almeno per una sera aspettando Messina-Benevento di domani, la vetta della classifica, sia pure in condominio col Picerno.

In realtà sul campo dell’Altamura, il Monopoli ha dovuto sudarseli fino alla fine i tre punti perchè, in vantaggio con Pace al 18mo, poi ha subito il ritorno della Team Altamura che in pieno recupero è andata due volte a qualche centimetro dal gol, soprattutto al minuto 92 quando Sabbatani da pochi passi ha colpito di testa a botta sicura ma la leggera deviazione di tacco del difensore Cristallo ha mandato il pallone prima contro la parte inferiore della traversa, poi sulla riga di porta e, infine, tra le braccia del portiere del Monopoli, Vitale sancendo lo 0-1 definitivo.

In vetta alla classifica il Monopoli ci trova anche il Picerno che torna da Cava de’ Tirreni con un punto d’oro. In vantaggio con Fella allo spirare del primo tempo, il Picerno subisce il ritorno dei padroni di casa che pareggiano al 58mo con Franco. Il punteggio non cambierà più e 1-1 sarà il risultato finale.

La Juventus Next Gen non sa più vincere e perde in casa contro il Potenza (tre punti e nessuna vittoria nelle ultime cinque uscite lo score dei bianconeri). Il Potenza è squadra attrezzata e di personalità ma si lascia sorprendere dopo soli due minuti dal vantaggio della Juve grazie a una rete di Palumbo. Gli ospiti, però, non battono ciglio e iniziano a macinare gioco, fino a pareggiare con Schimmenti al 21mo e ribaltarla al minuto 43 con D’Auria.

Nella ripresa ci si attende il ritorno forte della Juventus Next Gen, ma dopo soli 4 giri di lancette è Castorani, al minuto 49, a mettere in ghiaccio il risultato. Non cambia nulla la rete di da Graca che al 62mo fissa il risultato sul definitivo 2-3.

Risultati 8ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 4 ottobre

Ore 20:30

Foggia-Taranto 2-0

Sabato 5 ottobre

Ore 15:00

Juventus U23-Potenza 2-3

Ore 17:30

Altamura-Monopoli 0-1

Picerno-Cavese 1-1

Domenica 6 ottobre

Ore 12:30

Latina-Giugliano

Ore 15:00

ACR Messina-Benevento

Casertana-Catania

Sorrento-Trapani

Ore 17:30

Turris-Audace Cerignola

Ore 20:30

Crotone-Avellino

Classifica Serie C Girone C

Picerno 16 Monopoli 16 Benevento 15 Potenza 14 Trapani 12 Audace Cerignola 12 Catania 12 Sorrento 12 Giugliano 11 Cavese 10 Foggia 8 Casertana 8 Crotone 7 Latina 7 Avellino 7 Altamura 7 Juventus U23 6 Messina 6 Turris 6 Taranto 3