Roma, il bilancio di Totti: De Rossi, Juric e le critiche a Cristante-Pellegrini

E’ il momento di un primo bilancio in casa Roma dopo l’esonero di Daniele De Rossi e l’arrivo di Ivan Juric. “È partito col piede giusto, due vittorie e un pareggio. Sappiamo tutti che Roma è piazza particolare ed esigente, speriamo possa fare bene sia in campionato che in Europa”. Così Francesco Totti al microfono di Sky Sport a margine di un evento al centro sportivo di Bruno Conti ad Anzio.

“De Rossi l’ho sentito come lo sentivo prima. Ma per parlare anche di vita privata, non solo calcio. Hanno amplificato e parlato di problemi tra me e lui durante il percorso da allenatore, ma siamo due amici che si sentono spesso. Era la normalità, hanno creato un caso dicendo che lui diceva cosa interne a Trigoria… Tutte chiacchiere”, continua l’ex calciatore al microfono di Sky Sport a margine di un evento al centro sportivo di Bruno Conti ad Anzio.

La bandiera giallorossa parla poi delle critiche a Cristante e Pellegrini, messi nel mirino dalla tifoseria. “Il motivo è legato al fatto che le cose non vanno bene. Parliamo di due grandi giocatori, che possono fare bene e faranno bene alla Roma. Riconquistare la fiducia dei tifosi spetta solo a loro in campo, il resto è tutto secondario”.