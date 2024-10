Roma, dura contestazione dei tifosi alla stazione Termini | VIDEO

CalcioWeb

In casa Roma la tensione è alle stelle dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina. Dura contestazione dei tifosi all’arrivo della squadra alla stazione Termini: più di 50 tifosi hanno chiesto e ottenuto di poter parlare con Pellegrini e Mancini, ai quali si sono poi aggiunti Dybala, Paredes e Cristante.

I tifosi hanno detto di essere stanchi per la situazione attuale: “Siamo malati per la Roma svegliatevi. La pazienza è finita, dovete vincere. Non ce la facciamo più“. Dopo il colloquio sono tornati sul pullman e i tifosi hanno intonato dei cori: “Tirate fuori le palle. Tifiamo solo la maglia”.

Giovedì all’Olimpico ci sarà la delicata sfida col Torino ed è attesa un’altra contestazione.

