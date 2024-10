La Roma ne prende 5 dalla Fiorentina, Juric: “mai pensato alle dimissioni”

CalcioWeb

Dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina per 5-1, Ivan Juric, allenatore della Roma, ha rilasciato una dichiarazione durissima: “Abbiamo sbagliato tutto, 40 giorni di lavoro buttati nel cesso. Non mi aspettavo una prestazione del genere.”

Il mister ha espresso grande delusione per la prestazione della sua squadra, sottolineando la mancanza di concentrazione e attenzione, soprattutto in fase difensiva: “Ho visto pochissima concentrazione e attenzione, cose veramente brutte in campo, ho cercato di dare una scossa precisa.

La squadra porta grande frustrazione da tempo ed emotivamente è crollata: questa è la sensazione finale delle cose. Incredibile che questi ragazzi pochi giorni fa avrebbero meritato con l’Inter e oggi crollano così. Abbiamo veramente regalato certi gol. Può essere stata una frustrazione accumulata poi tradotta in un crollo emotivo” – ha spiegato il tecnico croato.

Alle dimissioni non ci ho mai pensato, assolutamente. Una serata non cambia quaranta giorni. Ho visto partite totalmente differenti da questa e molto buone, seguendo la mia idea che può essere migliorata ulteriormente. Non avevo mai avuto sensazioni negative, stasera è tutto brutto. Credo assolutamente che la squadra sia con me, o non avrebbe fatto un filotto in questo modo, crescendo tanto. I più dispiaciuti sono i giocatori, la loro frustrazione è enorme, se sentono di doversi scusare lo facciano”.