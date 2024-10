Sassuolo, il Ct Andrea Soncin in visita al Mapei Football Center

CalcioWeb

Il CT della Nazionale Femminile Andrea Soncin, accompagnato dal vice allenatore Viviana Schiavi, dal Preparatore Atletico Mattia Toffolutti e dal match analyst Guido Didona, ha fatto visita alla Prima Squadra Femminile del Sassuolo. Ad accogliere lo staff azzurro, l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali, il Responsabile del Settore Femminile Alessandro Terzi, la Presidente Betty Vignotto e l’Allenatore della Prima Squadra Gian Loris Rossi.

La visita si è aperta con un momento di benvenuto tra gli staff tecnici e le atlete. Lo staff della Nazionale si è poi spostato in tribuna per assistere all’allenamento sul campo sintetico “Adriana Spazzoli”, osservando da vicino il lavoro svolto dalle atlete della squadra neroverde. Al termine della sessione, Soncin si è intrattenuto con Mister Rossi per discutere delle dinamiche della squadra e delle potenzialità delle atlete.

Questa visita ha rafforzato il legame tra il Sassuolo e la Nazionale, evidenziando la collaborazione costante tra club e federazione, fondamentale per la crescita del movimento calcistico femminile in Italia.