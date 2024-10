Sentenza Diarra, la posizione della Fifa: “convinti legalità nostri principi, messi in discussione due paragrafi”

CalcioWeb

L’organo di governo del calcio mondiale, la Fifa, ha affermato che una sentenza della Corte di giustizia europea (CGUE) conferma in linea di principio i suoi regolamenti sui trasferimenti e ha sottolineato che la sentenza non avrebbe avuto un impatto importante. La CGUE aveva stabilito in un caso che coinvolgeva l’ex giocatore francese Lassana Diarra che alcune norme sui trasferimenti Fifa ostacolavano la libera circolazione dei giocatori e la competizione tra club e sono contrarie al diritto dell’Unione europea. Lo riporta l’Adnkronos.

“La Fifa è convinta che la legalità dei principi chiave del sistema di trasferimento sia stata riconfermata nella sentenza odierna“, ha affermato la Fifa. “La sentenza mette in discussione solo due paragrafi di due articoli del Regolamento Fifa sullo status e il trasferimento dei giocatori, che il tribunale nazionale è ora invitato a considerare“, ha affermato, riferendosi al caso Diarra che si sta svolgendo in un tribunale belga. “La Fifa analizzerà la decisione in coordinamento con altre parti interessate prima di commentare ulteriormente“.