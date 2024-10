Serie A, gli squalificati della 6ª giornata: assenza per Milan, Bologna e Verona

CalcioWeb

Non solo la Serie B, il giudice sportivo ha pubblicato anche l’elenco dei calciatori squalificati nel campionato di Serie A. Il dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’1 ottobre 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; per avere inoltre, al 45° del secondo tempo, lanciato in direzione della panchina avversaria una bottiglietta di plastica ed un bicchiere semipieno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARTESAGHI Davide (Milan): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

LUCUMI’ BONILLA Jhon Janer (Bologna): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

SUSLOV Tomas (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DEL ROSSO Fabrizio (Lazio): per avere, al 50° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, assunto un atteggiamento intimidatorio e insultante nei confronti di un componente della panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMENDA DI € 10.000,00

GASPERINI Gian Piero (Atalanta): per avere, al 45° del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, rivolto un gesto provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria posizionati dietro la panchina, generando la loro reazione; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

d) PREPARATORI ATLETICI

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ASCENZI Giampiero (Torino): per avere, al 50° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, assunto un atteggiamento intimidatorio e insultante nei confronti di un componente della panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.