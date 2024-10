Serie B, gli squalificati della 7ª giornata: provvedimenti contro Cesena, Bari, Brescia e Pisa

CalcioWeb

E’ ufficiale l’elenco dei calciatori squalificati dopo la 7ª giornata del campionato di Serie B. Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione delL’1 ottobre 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CESENA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, acceso nel proprio settore numerosi fumogeni che costringeva l’Arbitro a ritardare l’inizio della gara di circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 14° del primo tempo, lanciato un oggetto di piccole dimensioni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

LELLA Nunzio (Bari): condotta gravemente antisportiva, per avere, all’8° del secondo tempo, a giuoco in svolgimento, nel tentativo di liberarsi da una marcatura, colpito con una gomitata all’addome, un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VIGNATO Emanuel (Pisa): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MIGLIACCIO Dario (Bari): per avere, al 43° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara, infrazione rilevata da un Assistente.