Novità nel programma delle gare della 9ª giornata del campionato di Serie C, in calendario per il weekend del 12-13 ottobre per quanto riguarda i gironi A e B.

La Lega Pro tramite una nota comunica che la gara tra Feralpisalò e Caldiero Terme si giocherà alle ore 15:00 invece che alle 12:30, orario in cui si giocherà invece Campobasso-SPAL del Girone B, che era inizialmente programmata alle ore 15:00.